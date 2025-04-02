Омск-Информ
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·Происшествия

Мальчик получил травмы.
Сегодня около 13:30 в поселке Красный Яр Любинского района Омской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в ГИБДД, на улице Пионерской 39-летний водитель автомобиля Toyota Caldina сбил 11-летнего велосипедиста.
По предварительным даннным, велосипедист перед аварией двигался по правой обочине попутно автомобилю, но, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра. Мальчику понадобилась помощь медиков.
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·Происшествия

Мальчик получил травмы.
Сегодня около 13:30 в поселке Красный Яр Любинского района Омской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в ГИБДД, на улице Пионерской 39-летний водитель автомобиля Toyota Caldina сбил 11-летнего велосипедиста.
По предварительным даннным, велосипедист перед аварией двигался по правой обочине попутно автомобилю, но, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра. Мальчику понадобилась помощь медиков.
1056