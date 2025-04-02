Омск-Информ
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·Общество

В список редких имен также пошли Альвиан и Юлиана.
Реестр ЗАГС опубликовал новый топ самых редких имен в Омской области. В этом году жители региона называли мальчиков Феликс, Лавр, Эдвин, Альвиан и Рахим. Девочкам давали имена Юлиана, Марианна, Зара, Инна и Мухабат.
Самыми частыми именами при этом пока являются Анна и Михаил. В десятку также вошли София и Александр, Василиса и Артем, Ева и Матвей, Мария и Роман.
·Общество

В список редких имен также пошли Альвиан и Юлиана.
Реестр ЗАГС опубликовал новый топ самых редких имен в Омской области. В этом году жители региона называли мальчиков Феликс, Лавр, Эдвин, Альвиан и Рахим. Девочкам давали имена Юлиана, Марианна, Зара, Инна и Мухабат.
Самыми частыми именами при этом пока являются Анна и Михаил. В десятку также вошли София и Александр, Василиса и Артем, Ева и Матвей, Мария и Роман.