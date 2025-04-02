Ремонт участка трассы в Полтавском районе, видимо, проводился не по каноническим технологиям.

Вчера, 1 апреля, члены Общественного совета Полтавского района Омской области произвели выезд на дорогу Новоильиновка –Терпенье для оценки качества ремонтных работ, выполненных в прошлом году.

При осмотре дороги выяснилось, что отремонтированный участок имеет ряд недостатков.

– Ширина проезжей части «отремонтированного» участка недостаточна для встречного проезда двух грузовых автомобилей или автобусов. Для этого необходимо съехать на обочину, что сделать невозможно, так как обочины обсыпаны грунтом, который, в свою очередь, мокрый и рыхлый, – прокомментировали в администрации Полтавского района.

Также в ходе проверки выяснилось, что от села Новоильиновка до отремонтированного участка дорога превратилась в грязное болото, перемешанное с остатками асфальта и щебнем. Передвижение возможно лишь по одной обочине, несмотря на запрет правил дорожного движения. Проезд по основной полосе опасен: есть риск повреждения автомобиля или застревания в грязи. Ямы глубиной свыше 50 сантиметров встречаются каждые 50 метров.

Ранее Министерство транспорта Омской области отвечало местным жителям, интересующимся сроками ремонта дороги до Новоильиновки, что выполнение работ возможно только при условии дополнительного финансирования.