Юрий Чащин зарегистрировал новый торговый знак.

Омский ресторатор Юрий Чащин оформил новый торговый знак под названием «Иноземье». Информация об этом появилась на сайте Роспатента.

По информации РБК Омск, знак выполнен в серо-бежевых, белых, черных и красных тонах. Предприниматель владеет рядом заведений в Омске: сетью «Провиант», ресторанами «Осип Терлеев» и «ЧАО, Моника!» и гастробуфетами «Два поэта».

Как сообщил бизнесмен РБК Омск, в центре Омска готовится к открытию гастробар. Он разместится в здании на улице Маяковского.

– Это будет заведение примерно на 95 посадочных мест. Нечто, чего в Омске еще не было. Мы не торопимся, а очень качественно с партнерами из Новосибирска и Питера рождаем концепт. Помещение находится в собственности, поэтому по срокам не ограничиваемся. Будем хорошо делать, – отметил Юрий Чащин.

Предприниматель отметил, что пока рано говорить о конкретных вложениях, поскольку проект еще разрабатывается. Тем не менее он уточнил, что инвестиции будут соответствовать установленным федеральным нормам, согласно которым затраты составляют минимум 150 тысяч рублей на каждый квадратный метр.