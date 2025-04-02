Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Юрий Чащин зарегистрировал новый торговый знак. 

Омский ресторатор Юрий Чащин оформил новый торговый знак под названием «Иноземье». Информация об этом появилась на сайте Роспатента. 

По информации РБК Омск, знак выполнен в серо-бежевых, белых, черных и красных тонах. Предприниматель владеет рядом заведений в Омске: сетью «Провиант», ресторанами «Осип Терлеев» и «ЧАО, Моника!» и гастробуфетами «Два поэта».

Как сообщил бизнесмен РБК Омск, в центре Омска готовится к открытию гастробар. Он разместится в здании на улице Маяковского.

– Это будет заведение примерно на 95 посадочных мест. Нечто, чего в Омске еще не было. Мы не торопимся, а очень качественно с партнерами из Новосибирска и Питера рождаем концепт. Помещение находится в собственности, поэтому по срокам не ограничиваемся. Будем хорошо делать, – отметил Юрий Чащин.

Предприниматель отметил, что пока рано говорить о конкретных вложениях, поскольку проект еще разрабатывается. Тем не менее он уточнил, что инвестиции будут соответствовать установленным федеральным нормам, согласно которым затраты составляют минимум 150 тысяч рублей на каждый квадратный метр.

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·Экономика/Бизнес

Юрий Чащин зарегистрировал новый торговый знак. 

Омский ресторатор Юрий Чащин оформил новый торговый знак под названием «Иноземье». Информация об этом появилась на сайте Роспатента. 

По информации РБК Омск, знак выполнен в серо-бежевых, белых, черных и красных тонах. Предприниматель владеет рядом заведений в Омске: сетью «Провиант», ресторанами «Осип Терлеев» и «ЧАО, Моника!» и гастробуфетами «Два поэта».

Как сообщил бизнесмен РБК Омск, в центре Омска готовится к открытию гастробар. Он разместится в здании на улице Маяковского.

– Это будет заведение примерно на 95 посадочных мест. Нечто, чего в Омске еще не было. Мы не торопимся, а очень качественно с партнерами из Новосибирска и Питера рождаем концепт. Помещение находится в собственности, поэтому по срокам не ограничиваемся. Будем хорошо делать, – отметил Юрий Чащин.

Предприниматель отметил, что пока рано говорить о конкретных вложениях, поскольку проект еще разрабатывается. Тем не менее он уточнил, что инвестиции будут соответствовать установленным федеральным нормам, согласно которым затраты составляют минимум 150 тысяч рублей на каждый квадратный метр.

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