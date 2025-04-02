Омск-Информ
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·Общество

Детские пособия, выплаты из маткапитала, пенсии и другие выплаты будут производиться вплоть до 21 апреля.

Омское отделение Социального фонда РФ опубликовало расписание социальных выплат на апрель.
  • Детские пособия начнут поступать на банковские счета уже с 3 апреля: единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих, выплата за рождение первенца и другие мартовские выплаты.
  • Выплата из материнского капитала будет перечислена досрочно 4 апреля из-за выходного 5 апреля.
  • 7 и 8 апреля поступят пособия по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям.
  • Пенсии и другие выплаты будут зачислены на счета 9, 16 и 21 апреля.

Доставка через почтовые отделения началась 1 апреля и следует графику работы почты.

·Общество

Детские пособия, выплаты из маткапитала, пенсии и другие выплаты будут производиться вплоть до 21 апреля.

Омское отделение Социального фонда РФ опубликовало расписание социальных выплат на апрель.
  • Детские пособия начнут поступать на банковские счета уже с 3 апреля: единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих, выплата за рождение первенца и другие мартовские выплаты.
  • Выплата из материнского капитала будет перечислена досрочно 4 апреля из-за выходного 5 апреля.
  • 7 и 8 апреля поступят пособия по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям.
  • Пенсии и другие выплаты будут зачислены на счета 9, 16 и 21 апреля.

Доставка через почтовые отделения началась 1 апреля и следует графику работы почты.