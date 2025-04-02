Омск-Информ
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·Общество

Работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В Омске завершился капитальный ремонт еще одного учреждения здравоохранения. Поликлиника № 3 в Ленинском округе города была отремонтирована по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– Медицинскую помощь здесь получают порядка 30 тысяч человек,– отметил глава региона.

Ранее сообщалось о завершении ремонта детской поликлиники в 12-м микрорайоне на Левобережье Омска. Она была также отремонтирована по программе модернизации первичного звена здравоохранения. 

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·Общество

Работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В Омске завершился капитальный ремонт еще одного учреждения здравоохранения. Поликлиника № 3 в Ленинском округе города была отремонтирована по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– Медицинскую помощь здесь получают порядка 30 тысяч человек,– отметил глава региона.

Ранее сообщалось о завершении ремонта детской поликлиники в 12-м микрорайоне на Левобережье Омска. Она была также отремонтирована по программе модернизации первичного звена здравоохранения. 

1146