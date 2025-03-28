Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Объем финансирования работ составил более 12 млн рублей.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил, что детская поликлиника в 12-м микрорайоне на Левобережье Омска наконец-то открыла двери для маленьких пациентов. Отремонтировать крышу в здании должны были еще в августе 2024 года, но затем сроки окончания ремонта дважды переносили.

– В здании поменяли кровлю, отремонтировали инженерные коммуникации, установили внутренние перегородки, заменили двери, смонтировали пожарно-охранную сигнализацию, – рассказал Маркелов. – Завершается оборудование теплого помещения для колясок. В холле установлен мощный рециркулятор воздуха. Скоро заработает кабинет неотложной помощи с отдельным входом для пациентов с признаками гриппа и ОРВИ.

Ремонт детской поликлиники проводится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

·Общество

Объем финансирования работ составил более 12 млн рублей.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил, что детская поликлиника в 12-м микрорайоне на Левобережье Омска наконец-то открыла двери для маленьких пациентов. Отремонтировать крышу в здании должны были еще в августе 2024 года, но затем сроки окончания ремонта дважды переносили.

– В здании поменяли кровлю, отремонтировали инженерные коммуникации, установили внутренние перегородки, заменили двери, смонтировали пожарно-охранную сигнализацию, – рассказал Маркелов. – Завершается оборудование теплого помещения для колясок. В холле установлен мощный рециркулятор воздуха. Скоро заработает кабинет неотложной помощи с отдельным входом для пациентов с признаками гриппа и ОРВИ.

Ремонт детской поликлиники проводится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».