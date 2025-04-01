Омск-Информ
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·Общество

Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до 2 апреля.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что на территории Омской области вновь установились неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, которые продлятся до 8 часов утра 2 апреля. 

Режим НМУ, известный в Омске как режим «черного неба», характеризуется плохой рассеиваемостью вредных веществ в атмосфере. В это время лучше избегать длительного пребывания на открытом воздухе и держать окна закрытыми.

Напомним, что ранее режим НМУ был объявлен 11 марта. В этот период синоптики рассылают промышленным предприятиям города предупреждения.

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·Общество

Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до 2 апреля.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что на территории Омской области вновь установились неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, которые продлятся до 8 часов утра 2 апреля. 

Режим НМУ, известный в Омске как режим «черного неба», характеризуется плохой рассеиваемостью вредных веществ в атмосфере. В это время лучше избегать длительного пребывания на открытом воздухе и держать окна закрытыми.

Напомним, что ранее режим НМУ был объявлен 11 марта. В этот период синоптики рассылают промышленным предприятиям города предупреждения.

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