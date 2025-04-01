На мероприятии участники обсудили несколько докладов и поговорили об укреплении сотрудничества.

В аграрном университете прошел круглый стол, посвященный теме «Формирование перспективных направлений для совместных международных междисциплинарных научных исследований молодых ученых вдоль Шелкового пути». В мероприятии приняли участие три китайских вуза, а также по одному учебному заведению из Казахстана и Беларуси.

Встреча проводилась онлайн, все участники общались на английском языке. Рабочая часть встречи состояла из 12 докладов. Ученые ОмГАУ рассказали о разработке фитопрепаратов для лечения и профилактики болезней послеродового периода у коров. Также они поделились результатами исследований по выведению адаптивных сортов гороха и сои.

Другие темы, которые обсуждали на круглом столе:

применение беспилотников в сельском хозяйстве,

особенности уборки чечевицы и создание материала для селекции в Западной Сибири,

как кормление отражается на продуктивности сельскохозяйственных птиц и животных.

Со стороны вузов-партнеров прозвучали шесть докладов.