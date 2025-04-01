Омск-Информ
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·Общество

Социальные выплаты были автоматически проиндексированы.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии были проиндексированы на 14,75 %. Индексация коснулась 48 720 омичей. 

– Индексация проведена в автоматическом режиме, и уже в этом месяце граждане получат выплаты в новом размере, – заявила управляющий Отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля, учитывая прожиточный минимум пенсионера за прошлый год. Получают такую пенсию люди, которые по каким-либо причинам не имеют достаточного трудового стажа для назначенной страховой пенсии по старости. В эту группу также входят граждане, которым положены выплаты по инвалидности и по причине потери кормильца.  

Омичам, социальная пенсия которых не дотягивает до регионального прожиточного минимума пенсионера, производится социальная доплата.

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·Общество

Социальные выплаты были автоматически проиндексированы.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии были проиндексированы на 14,75 %. Индексация коснулась 48 720 омичей. 

– Индексация проведена в автоматическом режиме, и уже в этом месяце граждане получат выплаты в новом размере, – заявила управляющий Отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля, учитывая прожиточный минимум пенсионера за прошлый год. Получают такую пенсию люди, которые по каким-либо причинам не имеют достаточного трудового стажа для назначенной страховой пенсии по старости. В эту группу также входят граждане, которым положены выплаты по инвалидности и по причине потери кормильца.  

Омичам, социальная пенсия которых не дотягивает до регионального прожиточного минимума пенсионера, производится социальная доплата.

1422