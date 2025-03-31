Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предприниматель из Омска планирует сделать специи известными всему миру.  

В Центре поддержки экспорта Омской области рассказали, что основатель собственного бренда натуральных специй хотел бы завоевать международные рынки. Дмитрий Пальцев с 2016 года создает специи, в линейке уже более 100 наименований, которые радуют гурманов по всей России.

– Несмотря на то что продукция ИП Пальцева пока доступна только на российском рынке, его амбиции простираются далеко за его пределы, – отметили в ЦПЭ.

С Дмитрием Пальцевым обсудили экспортные перспективы и как поддержать предпринимателя. 

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·Экономика/Бизнес

Предприниматель из Омска планирует сделать специи известными всему миру.  

В Центре поддержки экспорта Омской области рассказали, что основатель собственного бренда натуральных специй хотел бы завоевать международные рынки. Дмитрий Пальцев с 2016 года создает специи, в линейке уже более 100 наименований, которые радуют гурманов по всей России.

– Несмотря на то что продукция ИП Пальцева пока доступна только на российском рынке, его амбиции простираются далеко за его пределы, – отметили в ЦПЭ.

С Дмитрием Пальцевым обсудили экспортные перспективы и как поддержать предпринимателя. 

3295