Опубликован перечень земельных участков, необходимых для строительства платного моста через Омь.
На портале правительства Омской области опубликовано распоряжение министерства транспорта и дорожного хозяйства, в котором утверждается перечень земельных участков, которые необходимо изъять для государственных нужд, а именно для строительства платного моста через Омь и подъездов к нему. Работы на объекте должны начаться в 2025 году, кроме моста будет построена дорога от улицы Раздольной до 1-й Заречной.
Общая площадь изымаемых участков составляет более 4,6 тыс. кв. м, в большинстве своем они находятся в СНТ «Гидротехник», Амурская база и 8-квартирный одноэтажный дом на улице 2-я Учхозная, 3б.
Добавим, что строительство моста оценивается в 1,6 млрд рублей.