Евгений Кондратьев был признан виновным по обвинению в получении взятки.

Центральный районный суд Омска вынес приговор бывшему заместителю директора департамента имущественных отношений мэрии Евгению Кондратьеву и предпринимателю Геннадию Ушакову. Оба получили реальные сроки.

Как было установлено в суде, Кондратьев создал льготные условия для компании АО ЛК «Зерно Сибири», которой руководил Геннадий Ушаков. Привилегия заключалась в заниженной стоимости аренды помещения на Центральном рынке в Омске. Ушаков передал Кондратьеву взятку в размере 970 тыс. рублей, которые впоследствии были потрачены чиновником на покупку автомобиля Volkswagen. Предпологается, что имущество Центрального рынка, которое стоит более 100 млн рублей, в будущем могло бы быть продано.

Дело расследовали около 2 лет. Все это время Кондратьев находился в СИЗО, а Ушаков под домашним арестом. Имущество обоих было арестовано. В итоге они получили по 970 тыс. рублей штрафа и реальные сроки. Кондратьев лишится свободы на 5 лет, а Ушаков на 4 года.

Оба фигуранта были выходцами из команды бывшего губернатора Александра Буркова и приехали из Екатеринбурга.