Всего под фудкорт или офис предлагается снять 11 помещений.

По информации РБК Омск, АО «Омскоблавтотранс» планирует сдать в аренду несколько помещений, расположенных в здании омского автовокзала. Соответствующая информация была опубликована Министерством имущественных отношений Омской области. Арендаторам предлагают выбрать одну из 11 предлагаемых локаций.

В числе предложений – помещение на первом этаже с отдельным входом, аренда которого обойдется в 40 тысяч рублей ежемесячно, и перрон 16-й платформы за 7,5 тысячи рублей. На втором этаже предлагаются три помещения в кассовом зале, два из которых можно арендовать частично, а также часть территории зала ожидания. Стоимость аренды этих площадей колеблется от 10,5 до 28 тысяч рублей.

На третьем этаже предлагается аренда территорий в залах ожидания как левого, так и правого крыла по цене 55 тысяч рублей каждая. В списке также присутствует актовый зал, аренда которого стоит 67,9 тысячи рублей. Кроме того, на третьем этаже сдаются два помещения площадью 448,6 и 753 квадратных метра, аренда которых обходится дороже остальных – 224,3 и 338,8 тысячи рублей соответственно.

Представители АО «Омскоблавтотранс» подчеркнули, что свободные локации можно использовать для различных целей: открыть фудкорты, обустроить игровые зоны, разместить офисы открытого типа, торговые павильоны или пункты выдачи заказов. В наиболее просторных и дорогих помещениях предлагается организовать хостел или офис.