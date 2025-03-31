С 1 апреля программа льготной семейной ипотеки под 6 % годовых будет действовать в пяти малых городах Омской области.

Купить квартиру по семейной ипотеке теперь можно на вторичном рынке в городах с низким уровнем жилищного строительства, с 1 апреля 2025 года в расширенный список городов включен 901 населенный пункт. В него вошли и города Омской области: Исилькуль, Тюкалинск, Тара, Называевск и Калачинск. Перечень опубликован на ДОМ.РФ.

Возможность купить вторичное жильe по семейной ипотеке раньше тоже существовала, но она была доступна только семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, и семьям, приобретающим жилье в регионах, где не ведeтся строительство многоквартирных домов.

С 1 апреля 2025 года эти правила меняются, и жилье теперь можно покупать и в городах с низким объемом строительства (не более двух многоквартирных домов). Дом должен быть не старше 20 лет и не признан аварийным. По данным Минфина РФ, решение было принято для поддержки рынка вторичного жилья и развития малых городов.

Распространяется семейная ипотека на семьи с детьми до 6 лет, воспользоваться ею можно только один раз.