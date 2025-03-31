Омск-Информ
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·Происшествия

О смерти мужчины сообщил поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск».

Вчера поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил о завершении поисков 42-летнего жителя Омска, который пропал три дня назад. Объявление было опубликовано 27 марта. 

Ранее сообщалось, что мужчина уехал из поселка Таврическое на маршрутке в Омск и не вернулся.

По информации волонтеров, найдено тело погибшего. Другие детали происшествия не раскрываются.

2050
·Происшествия

О смерти мужчины сообщил поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск».

Вчера поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил о завершении поисков 42-летнего жителя Омска, который пропал три дня назад. Объявление было опубликовано 27 марта. 

Ранее сообщалось, что мужчина уехал из поселка Таврическое на маршрутке в Омск и не вернулся.

По информации волонтеров, найдено тело погибшего. Другие детали происшествия не раскрываются.

2050