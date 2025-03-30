Прибавка ожидается существенной.

С 1 апреля увеличатся пенсии у двух категорий россиян, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Речь идет о получателях социальных пенсий и лицах, достигших в марте возраста 80 лет.

Социальные пенсии вырастут на 14,75 %. В среднем по стране они увеличатся на две тысячи рублей и составят 15,5 тыс. рублей, сообщает «Российская газета». Социальные пенсии выплачиваются, к примеру, инвалидам, а также гражданам, у которых не были сформированы пенсионные права на назначение страховой пенсии.

Что касается пенсионеров в возрасте 80 лет, то выплаты им вырастут более чем на треть, отметил Игорь Балынин. Например, если в декабре 2024 года выплата составляла 35 678,98 рубля, то после индексации в начале текущего года она увеличилась до 39 068,48 рубля. В апреле у мартовских юбиляров на 8907,70 рублей вырастет дополнительная фиксированная выплата к пенсии, также они дополнительно начнут получать компенсационную надбавку в размере 1314 рублей. Соответственно, в апреле размер их пенсии составит 49 290,18 рубля. Это более чем на 38 % выше уровня декабря 2024 года.