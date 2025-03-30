В компании заявили, что на затопленном участке дорог нет их коммуникаций.

АО «ТГК-11» сделало повторное заявление по поводу затопления участка Сыропятского тракта. Ранее в компании отрицали свою причастность к появлению большого количества воды рядом с дорогой и частичному разрушению покрытия трассы. Накануне мэрия Омска сообщила, что аварийные сети, из которых течет вода, являются трубопроводом гидрозолоудаления золоотвала ТЭЦ-5.

– После заявления администрации города о влиянии трубопроводов сети золоотвала ТЭЦ-5 на аварийную ситуацию на Сыропятском тракте специалисты АО «ТГК-11» провели повторное обследование сетей станции и гидротехнических сооружений. На затопленном участке Сыропятского тракта коммуникаций, принадлежащих ТГК-11, нет, – заявили в компании. – Запах канализации может свидетельствовать о сетях иных ресурсоснабжающих организаций.

«ОмскВодоканал» еще в пятницу сделал заявление об отсутствии своих сетей на затапливаемом участке.

Между тем остается открытым вопрос – как остановить поступление воды и не допустить дальнейшего разрушения Сыропятского тракта. Ответа на него пока никто не дает.