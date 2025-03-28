Под дорогой нашли бесхозную трубу, которая может быть причиной обилия воды.

Жители Омска пожаловались в соцсетях на некачественную реконструкцию Сыропятского тракта. Как сообщает автор поста, велодорожка есть не везде, а на последнем отремонтированном участке наблюдается подтопление.

От ответственности за потоки неизвестно откуда взявшейся воды уже открестились ТГК-11 и водоканал.

– После сообщения в СМИ о просадке дорожного полотна специалисты ТЭЦ -5 провели обследование участка дороги 10 лет Октября – Сыропятский тракт. На данном участке нет сетей, принадлежащих АО «ТГК-11», – сообщили в ТГК-11.

Но в месте просадки дорожного полотна нашли пластиковую трубу. По мнению специалистов, она находится, скорее всего, под дорогой. Куда выходит сооружение, неизвестно.

– Территория рядом с ней обводнена на большой площади. Дорожное полотно имеет трещины на протяжении нескольких десятков метров. Принадлежность аварийных коммуникаций установить не удалось, – сообщили в компании.

В свою очередь, в водоканале уже заявили, что не имеют сетей канализации на Сыропятском тракте.

Тем временем, пока у ресурсоснабжающих организаций идет словесный пинг-понг, омичи рассказали о затоплении еще и СНТ «Родничок», расположенного поблизости.