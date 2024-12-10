Теперь он стал шире и безопаснее.

Завершается первый этап реконструкции Сыропятского тракта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сегодня, 10 декабря, у себя в телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

За прошедший год четырехкилометровый участок дороги претерпел значительные изменения – он стал более широким и безопасным. Встречные автомобильные потоки теперь разделены барьерами, а также оборудованы велодорожкой и тротуаром, которых ранее не было. Для удобства дачников и пассажиров междугородних автобусов установлены 10 остановок общественного транспорта.

Дополнительно для отведения воды с дороги сделали ливневки открытого типа, а территории, прилегающие к трассе, засеяны многолетними травами. Осенью вдоль Сыропятского тракта высадили рекордное количество деревьев и кустарников ценных пород – более 10 тысяч саженцев. Мэр уверен, что автомобилисты по достоинству оценят выполненные работы.

– От имени всех омичей хочу сказать спасибо нашему президенту Владимиру Путину, без решений которого реализация подобных проектов была бы невозможна, и главе региона Виталию Хоценко за оказанную поддержку, – заявил Сергей Шелест.

В ближайшие два дня специалисты компании «СибРос» проведут пробный запуск системы уличного освещения и светофоров на месте. Если не произойдет ничего неожиданного, открытие тракта состоится на этой неделе.