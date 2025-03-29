Неровности зафиксированы на участке в районе ООТ «Пансионат». Его реконструкция еще не проводилась.

Участок Сыропятского тракта, реконструкция которого проводилась в прошлом году, находится в хорошем состоянии, заявили в омской мэрии. Просадка дорожного полотна произошла на другом участке, который еще только предстоит отремонтировать.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о просадке дороги на Сыропятском тракте. Автор поста утверждал, что проезжую часть ремонтировали в прошлом году. В месте просадки дорожного полотна была обнаружена пластиковая труба. В мэрии подробно все разъяснили.

– Специалисты департамента строительства и управления капитального строительства администрации Омска провели комиссионное обследование Сыропятского тракта, в том числе участка дороги, реконструкция которого прошла в прошлом году. На отремонтированном участке, который начинается от ООТ «Воинская часть» при движении из города (ориентир – АЗС «Топлайн»), отсутствуют провалы, трещины и любые другие разрушения дорожного полотна. Реконструированная дорога находится в хорошем состоянии. Скопления воды вдоль этого участка Сыропятского тракта не обнаружено, – заявили в мэрии. – Неровности, которые, возможно, произошли из-за аварийной ситуации на инженерных сетях, зафиксированы на участке ближе к городу, в районе ООТ «Пансионат». Реконструкция этого участка не проводилась, она запланирована в рамках второго этапа реализации проекта.

Сети, которые могли стать причиной дефектов на участке дороги в районе ООТ «Пансионат», находятся в частной собственности. По данным мэрии, это трубопроводы гидрозолоудаления золоотвала ТЭЦ-5. Ранее компания «ТГК-11», которой принадлежит станция и золоотвал рядом с ней, опровергли свою причастность к аварийным сетям.