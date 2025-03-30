Омск-Информ
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·Спорт

Сегодня на «G-Drive Арене» будет яблоку негде упасть.

На третий матч серии плей-офф между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом», который пройдет сегодня, 30 марта, в Омске, продали все билеты, сообщается в телеграм-канале омского клуба.

– Вот теперь точно: все билеты на матч проданы! Прям все, вот совсем все, на все места. Ждем полную арену, – говорится в сообщении «ястребов».

Игра № 3 начнется в 17.00 по омскому времени. «Авангард» ведет в серии со счетом 2:0.

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·Спорт

Сегодня на «G-Drive Арене» будет яблоку негде упасть.

На третий матч серии плей-офф между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом», который пройдет сегодня, 30 марта, в Омске, продали все билеты, сообщается в телеграм-канале омского клуба.

– Вот теперь точно: все билеты на матч проданы! Прям все, вот совсем все, на все места. Ждем полную арену, – говорится в сообщении «ястребов».

Игра № 3 начнется в 17.00 по омскому времени. «Авангард» ведет в серии со счетом 2:0.

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