По словам мэра, подрядчик приложит максимум усилий для придания композиции достойного вида.

Скульптурная композиция на бульваре Победы в Омске будет приведена в достойный вид до 30 апреля, сообщил мэр города Сергей Шелест. На этой неделе пользователи соцсетей обратили внимание на то, что памятник перекрасили в черный цвет. Позже в городской администрации заявили, что это не окончательный вариант оформления композиции.

Сегодня Шелест провел выездное совещание на бульваре, где в преддверии Дня Победы ведутся работы по благоустройству. Глава города рассказал, что предстоит сделать подрядчикам и Управлению дорожного хозяйства и благоустройства, которое отвечает за эту территорию.

– В рамках контракта подрядная организация должна восстановить утраченные надписи, привести в порядок две тридцатиметровые стенки с именами 156 Героев Советского Союза и России, 35 полных кавалеров ордена Славы и 146 Героев Социалистического Труда – уроженцев Омска и Омской области. И конечно, главная задача специалистов – приложить максимум стараний для придания достойного вида основной скульптурной композиции, – отметил градоначальник.

УДХБ должно обновить краску на светильниках, скамейках и урнах, расконсервировать фонтан, оформить клумбы и произвести помывку центральной пешеходной части и подпорных стенок лестницы.

– Как и подрядчик, занимающийся скульптурной композицией, УДХБ должно управиться к 30 апреля, – подчеркнул мэр. – Единственное исключение по срокам – для цветов, их высадят ближе к 9 Мая.

Добавим, что параллельно ведутся работы в парке Победы на Левобережье. На его площадке будет создан парк «Патриот» с образцами военной техники.