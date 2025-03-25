Вместо благородного бронзового оттенка монументы теперь будто вымазаны мазутом.
Жители Омска оказались шокированы покраской монументов на бульваре Победы в центре города. Бронзовые памятники выкрасили глянцевой краской черного цвета.
– Кто разрешил на бульваре Победы так красить бронзовые памятники черным баллончиком . Разве к 80-летию Победы они не заслуживают, чтобы почистили бронзу?! Люди в шоке! – написала на странице губернатора жительница Омска.
На претензии автора сообщения ответили в городской администрации. Чиновники уверяют, что черный цвет выбран в соответствии с авторским замыслом.
– Ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной войне, выполняется профессиональными специализированными подрядными организациями. Сами скульптуры не бронзовые, они сделаны из черного металла. Краска специально подобрана в соответствии с авторским замыслом (это важно, ведь мемориал имеет статус объекта культурного наследия) и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Перед окраской скульптуру в обязательном порядке в соответствии с технологией очищают от ржавчины и остатков старой краски, - заявили в департаменте городского хозяйства.
Добавим, что, судя по старым фотографиям Омска, скульптуры на бульваре Победы никогда не были окрашены в «авторский» черный цвет.