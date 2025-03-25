Омск-Информ
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·Общество

Он посоветовал людям не беспокоиться и дождаться окончания ремонта.

Вчера вечером жители Омска заметили обновление памятников на бульваре Победы в центре города. Бронзовые скульптуры были покрашены черной краской, что вызвало негодование. Администрация, увидев реакцию граждан, прокомментировала произошедшее.

– Я вижу в социальных сетях и средствах массовой информации беспокойства по поводу внешнего вида мемориала «Слава героям» на бульваре Победы. Хочу сказать, что вид, который сегодня имеют медные изваяния, не окончательный, – заявил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что памятник приобретет привычный для всех вид ближе к лету, так как рабочие должны сдать скульптуру к 30 апреля.

·Общество

Он посоветовал людям не беспокоиться и дождаться окончания ремонта.

Вчера вечером жители Омска заметили обновление памятников на бульваре Победы в центре города. Бронзовые скульптуры были покрашены черной краской, что вызвало негодование. Администрация, увидев реакцию граждан, прокомментировала произошедшее.

– Я вижу в социальных сетях и средствах массовой информации беспокойства по поводу внешнего вида мемориала «Слава героям» на бульваре Победы. Хочу сказать, что вид, который сегодня имеют медные изваяния, не окончательный, – заявил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что памятник приобретет привычный для всех вид ближе к лету, так как рабочие должны сдать скульптуру к 30 апреля.