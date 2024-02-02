Патриотическое мероприятие прошло на бульваре Победы в Центральном округе.
На бульваре Победы прошло патриотическое мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это событие стало переломным в ходе Великой Отечественной войны.
В акции приняли участие представители ветеранских организаций, школьники и неравнодушные омичи. Они возложили цветы к мемориалу «Слава Героям!».
– Сегодня важная дата в истории, и мы должны помнить о ней, о подвиге, который совершили русские солдаты, рассказывать об этом нашим детям. Бульвар Победы – знаковое место для всех омичей, мы постоянно проводим здесь патриотические мероприятия, возлагаем цветы к мемориалу героям. Отрадно, что это место несколько лет назад было благоустроено, – заявила председатель КТОС «Центральный-3» Ирина Ковалева.
Сам бульвар, где проходило мероприятие, был благоустроен в 2018–2019 годах в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На объекте были заменены скамьи, урны и освещение. Также на территории уложили новую плитку, брусчатку, обустроили пешеходные дорожки, высадили деревья и кустарники. Кроме того, на объекте появился фонтан и была заложена Аллея ветеранов.