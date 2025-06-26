Омск-Информ
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·Общество

Регион входит в число лидеров по результатам общероссийского мониторинга.
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Владимир Иванов представил официальные данные о степени общероссийской гражданской идентичности населения. Согласно мониторингу Федерального агентства по делам национальностей, средний показатель достиг отметки в 92,6 %.
– Лидерами по этому показателю являются Калужская, Нижегородская и Омская области, – сообщил Иванов.
Напомним, что ранее в Омской области был утвержден региональный закон о патриотическом воспитании. Инициатива принята с целью укрепления духа патриотизма среди жителей региона и реализует положения федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».
Мария Филимонова
·Общество

Регион входит в число лидеров по результатам общероссийского мониторинга.
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Владимир Иванов представил официальные данные о степени общероссийской гражданской идентичности населения. Согласно мониторингу Федерального агентства по делам национальностей, средний показатель достиг отметки в 92,6 %.
– Лидерами по этому показателю являются Калужская, Нижегородская и Омская области, – сообщил Иванов.
Напомним, что ранее в Омской области был утвержден региональный закон о патриотическом воспитании. Инициатива принята с целью укрепления духа патриотизма среди жителей региона и реализует положения федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».
Мария Филимонова