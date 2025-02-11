Спикер регионального парламента принял участие в благотворительной акции «Тепло для героя», а также оценил общую подготовку к празднованию годовщины Великой Победы.

В Омской области продолжаются мероприятия по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечено серией патриотических акций. Часть из них проходит уже сейчас. Так, в преддверии Дня защитника Отечества проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для героя». Проект направлен на поддержку защитников Отечества, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, участников СВО, проходящих лечение в специализированных учреждениях, а также членов семей бойцов.

В рамках акции проходит сбор теплых вещей, техники, маскировочных сетей, посылок, писем с пожеланиями скорейшего возвращения домой для военнослужащих в зону СВО и приграничные регионы России. За вклад в формирование посылок волонтеров и всех неравнодушных омичей поблагодарил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов:

– Благотворительная акция «Тепло для героя» является лишь частью огромной работы, которая проводится для поддержки участников спецоперации в преддверии Дня защитника Отечества в Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Работа крайне необходима ребятам на передовой, чтобы почувствовать тепло в прямом и переносном смыслах. Сегодня то, что мы видим, лишь малая толика того, что делается на территории региона. Кроме того, действует штаб поддержки участников СВО, многое делается Единым региональным гуманитарным центром Омской области.

Добавим, что подарки для российских военнослужащих в рамках акции «Тепло для героя» принимают в Штабе общественной поддержки по адресу: проспект Карла Маркса, 6. Уточнить информацию можно по номеру телефона 8 (3812) 310-015.

Стоит отметить, что с самого начала специальной военной операции депутаты Заксобрания уделяют большое внимание работе с бойцами и семьями участников СВО, участвуют в сборе гуманитарной помощи, регулярно проводят встречи с военнослужащими и их семьями. Вопросы оказания помощи омичам, участвующим в СВО, их семьям находятся на постоянном контроле у спикера областного парламента.

Пообщавшись с волонтерами Александр Артемов и его заместитель по работе в ЗС Павел Коренной также провели 11 февраля заседание рабочей группы по подготовке и проведению Международной патриотической акции «Диктант Победы». Было отмечено, что это будет самый масштабный диктант на знание истории Великой Отечественной войны. Проект из года в год привлекает все больше людей для сохранения памяти о героях и поддержания национального духа.

Депутатами также был рассмотрен вопрос о проведении в Омской области регионального этапа Всероссийского конкурса музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования «Знать, чтобы помнить».