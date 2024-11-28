Акция имеет важное значение для патриотического воспитания молодежи, поскольку позволяет познакомиться с историями семей тех, кто встал на защиту нашей Родины.

Уходящий 2024 год был, как известно, по инициативе президента России объявлен Годом семьи. В череде связанных с этим мероприятий не осталось незамеченным такое знаковое событие, как учреждение новой награды – медали «Отец солдата». Она вручается родителям, воспитавшим защитников, отличившихся в боевых действиях, а также в ходе специальной военной операции. В Омской области первые 30 медалей были вручены в конце октября в рамках мероприятия «Отец солдата – гордость России». Мероприятие было организовано филиалом фонда «Защитники Отечества» по Омской области, региональным правительством и мэрией. Активное участие в организации акции приняли Омский кадетский корпус, Фонд поддержки ветеранов боевых действий «Легион», ДК им. Красной Гвардии и Нововаршавская детская школа искусств.

– Наградили мужчин, чьи сыновья с честью встали на защиту Родины, не отстранились от зова Отчизны и приближают нашу Победу. Благодарим за родительский подвиг и мужество истинных сыновей России! – отметил глава региона Виталий Хоценко.

Одним из награжденных стал Михаил Колиевич Квеквеция, который согласился встретиться с корреспондентом РИА «Омск-информ».

На фронте у всех одно имя – солдат

В названии медали «Отец солдата» есть явная отсылка к одноименному советскому фильму, который вышел на экраны страны в далеком 1964 году. В нем рассказана история одного старого грузина, который отправляется в дальний госпиталь, чтобы навестить раненного на фронте сына. Пока отец добирался до места назначения, сын снова отправился на фронт. Однако после пережитого по дороге Георгий Махарашвили (имя главного героя фильма) уже не мог вернуться в родную деревню. Он вместе с советской армией прошел весь ее путь – путь до Берлина, до Победы над фашизмом. Впечатление от картины было таким сильным, что первые зрители в кинозалах не плакали – рыдали в полный голос.

И как же много общего оказалось в истории киношного Махарашвили (у которого, впрочем, был реальный прототип) и омского Квеквеции! Начать можно с того, что у Михаила Колиевича даже позывной «Грузин», что по новой армейской моде подтверждается соответствующей нашивкой на камуфляжной форме.

– Отец у меня был грузин, фамилия грузинская, отсюда и позывной – объяснил Квеквеция. – А вообще в зоне СВО нет разницы, кто какой национальности. Там смотрят на то, какой ты человек и на чьей стороне воюешь.

Михаил знает, о чем говорит. В свои 56 лет он в 2022 году добровольцем ушел на СВО. Стал командиром танка, служил в 74-й отдельной мотострелковой бригаде.

– На вооружении бригады сейчас состоят танки Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, которые, кстати, выпускают в Омске. В 90-х годах их снимали с производства как якобы неперспективные, поэтому кадровые офицеры-танкисты нового поколения эти машины знают плохо. А я «восьмидесятку» изучил еще во время прохождения срочной службы в Германии. Было это в конце прошлого столетия, еще до вывода советских войск, и вот уже в новом веке полученные знания пригодились, – рассказал Михаил Квеквеция. – Поначалу был инструктором на полигоне, обучал молодых танкистов. Потом понадобилось отправить на усиление одного из участков фронта три танка, а командир одной машины заболел, и я пошел за него.

Воевал «Грузин» на Луганском направлении. Города Кременная, Макеевка, Сватово, село Невское – для Квеквеции это теперь не просто географические названия, а этапы боевого пути.

– Под Кременной наш танк подбили, а, покинув машину, мы попали в окружение. Пока был боекомплект, отстреливались самостоятельно. Когда кончились патроны и боевики стали приближаться, вызвали огонь на себя. В итоге смогли вырваться из окружения и выйти к своим. Потом был Луганск, где приняли новую машину, и уже через неделю снова были на фронте, – вспоминает ветеран. – Как-то наши штурмовали высоту, на которой стоял ДОТ, и долго не могли ее взять. Нашему экипажу была поставлена задача заехать на позицию с фланга. Мы своим танком парням из пехоты тропинку через минное поле проложили, а ДОТу сектор обстрела перекрыли. Сами, сколько могли, столько и держались, но потом нас все-таки подбили.

В феврале 2023 года после получения контузии и ранения Михаил Квеквеция демобилизовался и вернулся в Омск, к великой, конечно, радости родных и близких.

Яблоко от яблони не далеко падает

В семье Михаила Колиевича Квеквеции и Евгении Николаевны Ланчиной двое уже взрослых детей – сын и дочь. Обоими детьми родители одинаково гордятся, а вот волнуются и переживают сейчас больше за сына Савелия. Дело в том, что Савелий – кадровый военный. В его профессиональные обязанности входит в том числе обеспечение связи между частями, воющими сейчас в Донбассе и на Украине.

– Контракт с Минобороны Савелий пописал еще в 2020 году, и к тому, что сын кадровый военный, я, в принципе, уже привыкла. Однако, когда началась СВО, я просила его не ходить на войну и подумать об увольнении из армии. Но он мне сразу сказал: «Мама, я буду служить там, где потребуется». Мне пришлось это принять. Раз характером в отца пошел, с этим ничего уже не сделаешь. Да и не надо, наверное, – рассказала Евгения Николаевна.

Говоря о твердом отцовском характере сына, Евгения намекает на то, что и муж принял решение идти на войну самостоятельно. О том, что тоже заключил контракт на прохождение военной службы, жене сказал только за два дня до отправки в часть.

– Ну не мог я не пойти. Молодые пацаны служат, а мы что, отсиживаться будем? Тем более у меня и опыт кое-какой был, пусть не боевой, но военно-технический. А жене не сразу сказал о своем решении, чтобы заранее ее не волновать. Я все равно бы на фронт ушел, а она только зря лишние дни бы переживала, – объясняет свой поступок Михаил Квеквеция.

За год службы по контракту Михаил Квеквеция был дважды отмечен боевыми наградами – орденом Мужества и медалью «За отвагу». С недавних пор он на равных с ними носит также медаль «Отец солдата».

– Я сыном горжусь, правильным парнем стал, точнее, мужчиной уже! Что касается медали, то она ведь наполовину только моя. Вдвоем с супругой детей воспитывали, так что и Евгению наградить бы надо. Впрочем, для нее главное, чтобы Савелий живой и здоровый был. Да и для меня тоже, – рассказал о своей новой награде Михаил.

Сам Савелий Квеквеция за родителей тоже переживает и, конечно же, гордится своим героическим отцом. Не случайно даже армейский позывной взял «такой же, как у бати» – «Грузин». Во время своего отпуска Савелий вместе с родителями пришел в фонд «Защитники Отечества», который номинировал его отца на награждение.

– Отец мне в тот же день видео прислал, как ему медаль «Отец солдата» вручили. Я ролик сослуживцам показал, и меня тоже, конечно, все поздравили. Да там вообще все удивляются и только, образно говоря, пот успевают утирать, как только я начинаю фронтовую историю отца рассказывать. Уважают! – рассказал Савелий.

От героев былых времен

С региональным отделением фонда «Защитники Отечества» Михаил Квеквеция стал тесно взаимодействовать после демобилизации и возвращения в Омск. Фонд оказывает ветеранам СВО содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также помощь в переобучении и трудоустройстве.

– Одной из целей фонда является помощь в социальной адаптации ветеранов, и иногда это становится непростой задачей. В случае с Михаилом Колиевичем все было совсем не так. Он очень контактный, доброжелательный и позитивный человек, пребывание на фронте никак не отразилось на этих его качествах. Единственное, о чем он говорит с неохотой, – так это о своих заслугах. О части его героических поступков я, например, узнала только из удостоверений, которые прилагаются к боевым наградам. В такие книжки всегда заносится краткая информация о награжденном. Об осколочном же ранении Михаила, которое он получил во время эвакуации из подбитого танка, вообще стало известно только из объяснительных членов экипажа. Из госпиталя Квеквеция тогда сбежал на фронт не долечившись, и теперь в нем до сих пор сидят осколки, а вот справки о ранении нет, – посетовала социальный координатор фонда Нина Шищук.

Она добавила, что намерена добиваться восстановления справедливости и назначения Михаилу Квеквеции выплаты по ранению как участнику СВО.

Как стало известно «Омск-информу», региональный филиал фонда «Защитники Отечества» номинировал семью Михаила Квеквеции и Евгении Ланчиной на премию «Семья Защитников Отечества».

– Михаил Колиевич поддерживает все наши мероприятия. Он самым активным образом участвовал в проведении «уроков мужества» для омских школьников, а также по собственной инициативе включился во встречи со студентами педагогического колледжа и слушателями Омской академии МВД России в рамках проекта «Дорога Единства». Цель у всех этих акций одна – передача истинно патриотических качеств современной молодежи «от героев былых времен» и тех, кто защищает Родину сейчас, – объяснила инициативу заместитель руководителя по общественным проектам омского филиала фонда Ольга Гердович.

Добавим, что премия «Семья Защитников Отечества» является частью большого проекта «Наша семья – наша Победа». Он включает в себя серию мероприятий, направленных на популяризацию и укрепление традиционных семейных ценностей в России. Изначально проект был приурочен к Году семьи и годовщине работы филиалов фонда «Защитники Отечества», однако позже его временные рамки раздвинулись до 2025 года.