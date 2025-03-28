Омск-Информ
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·Общество

Самое теплое 27 марта за всю историю наблюдений было зафиксировано накануне.
Синоптики зафиксировали в Омске новый температурный рекорд. В четверг, 27 марта, в городе потеплело до + 9,2 градуса. Предыдущий максимум (+ 8,4 градуса) был в 2023 году.
- В Западной Сибири погоду определяет обширный азиатский антициклон. В большинстве районов Сибирского региона установилась сухая и теплая погода, - отметили в Обь-Иртышском УГМС.
В ближайшие дни погода не изменится. В субботу, 29 марта, в Омской области будет +8...+13 градусов, в воскресенье - +10...+15.
·Общество

Самое теплое 27 марта за всю историю наблюдений было зафиксировано накануне.
Синоптики зафиксировали в Омске новый температурный рекорд. В четверг, 27 марта, в городе потеплело до + 9,2 градуса. Предыдущий максимум (+ 8,4 градуса) был в 2023 году.
- В Западной Сибири погоду определяет обширный азиатский антициклон. В большинстве районов Сибирского региона установилась сухая и теплая погода, - отметили в Обь-Иртышском УГМС.
В ближайшие дни погода не изменится. В субботу, 29 марта, в Омской области будет +8...+13 градусов, в воскресенье - +10...+15.