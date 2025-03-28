Омск-Информ
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·Общество

В городе запустили больше десятка каруселей, горок и других развлечений.
В городских парках Омска начали работать аттракционы. В парке им. 30-летия ВЛКСМ можно покататься на:
  • «Веселых горках»;
  • «Орбите»;
  • «Больших ракушках»;
  • «Светофоре»;
  • «Колесито»;
  • «Слониках».
А в парке «Советский» заработали:
  • «Колесо обозрения»;
  • «Вихрь»;
  • «Чайный сервиз»;
  • «Веселая горка»;
  • «Детская железная дорога».
·Общество

В городе запустили больше десятка каруселей, горок и других развлечений.
В городских парках Омска начали работать аттракционы. В парке им. 30-летия ВЛКСМ можно покататься на:
  • «Веселых горках»;
  • «Орбите»;
  • «Больших ракушках»;
  • «Светофоре»;
  • «Колесито»;
  • «Слониках».
А в парке «Советский» заработали:
  • «Колесо обозрения»;
  • «Вихрь»;
  • «Чайный сервиз»;
  • «Веселая горка»;
  • «Детская железная дорога».