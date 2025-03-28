На неудобное расписание авиаперелетов жалуются жители Омска и его гости.
Член Совета Федерации от Омской области Иван Евстифеев сообщил о возвращении дневных авиарейсов в расписание Омского аэропорта. Он поблагодарил министра транспорта РФ Романа Старовойта за поддержку в оперативном решении важного для региона вопроса.
– Буквально два дня назад на заседании комитета СФ по экономической политике поднял вопрос о дневных авиарейсах Омск – Москва. Их количество сократилось, а вот потребность сохраняется и даже растет на фоне того, что Омск стал «Молодежной столицей России – 2025» и «Культурной столицей – 2026». Благодаря личной включенности и участию федерального руководства Минтранса, решение вопроса запущено, и надеюсь, итог будет положительным для нашего региона, – написал Евстифеев в своем телеграм-канале.
Предварительно, одна из авиакомпаний уже согласилась летать чаще по столичному маршруту из Омска и обратно.