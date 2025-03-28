Стороны провели встречу, где договорились о сотрудничестве.

Омский ГАУ и Тяньцзиньский сельскохозяйственный университет из Китая провели рабочую встречу. Она состоялась в формате видеоконференции. На мероприятии от китайской стороны присутствовало не только руководство вуза, но и представитель компании Tianjin Linglan Cultural Communication Co., Ltd. Лю Чанг.

Во время переговоров стороны обсудили разработку совместных образовательных программ, реализацию программ академической мобильности, а также обучение китайских студентов в Омском ГАУ, в том числе по квоте Правительства РФ. Кроме того, университеты собираются проводить совместные научные исследования и укреплять международное партнерство в аграрной сфере.

После обсуждений участники встречи подтвердили, что готовы активно развивать партнерские отношение. Планируется, что успешная интеграция опыта и ресурсов двух аграрных вузов откроет новые возможности и будет направлена на достижение глобальных целей в международном академическом пространстве.