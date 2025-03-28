Омск-Информ
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·Общество

Теплую одежду уже можно потихоньку убирать на хранение.

Уверенный плюс дает прогноз погоды на конец марта/начало апреля, а это значит, что пора менять гардероб: с зимних вещей переходить на весенние. Эксперты дают советы, как сэкономить место в шкафу и сохранить одежду в целости до следующего сезона.

Тонкости укладки

В ящик в несколько плотных рядов можно сложить свитера, жилеты, джемперы и водолазки, для этого их нужно свернуть валиком. Толстовки и худи - объемные по размеру - лучше сложить конвертом. Аналогичным образом можно сложить и дутые куртки. Если же вещи сшиты из мнущейся ткани, лучше повесить их на плечики. Так же как и вязаные палантины или шарфы.

Свитера из натуральной шерсти и кашемира хранят особым образом. Лучше всего убрать их в высокие картонные коробки или пластиковые контейнеры с отверстиями, можно использовать и мешки из плотной ткани. Обязательно положите в коробку или мешок средство от моли.

Головные уборы из шерсти желательно натянуть на каркас, подойдет трехлитровая банка. Тогда они не потеряют форму до следующей зимы.

Меха - в прохладное место

Главное правило - не использовать полиэтиленовые пакеты, от долгого хранения в них мех может потускнеть и приобрести затхлый запах. Меховые шапки лучше вывернуть наизнанку и сложить вместе.

Шубы и манто следует держать в прохладном затемненном месте, для этой цели оптимально подойдет небольшой шкаф на лоджии или балконе, но вначале все изделия нужно очистить и просушить.

Кожаные куртки – только на вешалке по размеру

Если в вашем гардеробе есть кожаные куртки и дубленки, их следует обработать специальным составом для смягчения кожи и дать некоторое время отвисеться. Хранить до зимы их нужно на плечиках, но обязательно объемных и подобранных по размеру. Если они будут слишком маленькими, под собственным весом куртка может растянуться, к тому же ней могут появиться заломы, убрать которые уже будет нельзя.

Накремить и обработать воском

Зимнюю сапоги и ботинки тоже следует обработать кремом подходящего оттенка, чтобы защитить от микротрещин и сохранить блеск. Сверху нанести тонкий слой воска. Меховые элементы важно обработать инсектицидным спреем и вложить внутрь средство от моли. Чтобы не деформировались носы ботинок, не помешает плотно набить их бумагой.

·Общество

Теплую одежду уже можно потихоньку убирать на хранение.

Уверенный плюс дает прогноз погоды на конец марта/начало апреля, а это значит, что пора менять гардероб: с зимних вещей переходить на весенние. Эксперты дают советы, как сэкономить место в шкафу и сохранить одежду в целости до следующего сезона.

Тонкости укладки

В ящик в несколько плотных рядов можно сложить свитера, жилеты, джемперы и водолазки, для этого их нужно свернуть валиком. Толстовки и худи - объемные по размеру - лучше сложить конвертом. Аналогичным образом можно сложить и дутые куртки. Если же вещи сшиты из мнущейся ткани, лучше повесить их на плечики. Так же как и вязаные палантины или шарфы.

Свитера из натуральной шерсти и кашемира хранят особым образом. Лучше всего убрать их в высокие картонные коробки или пластиковые контейнеры с отверстиями, можно использовать и мешки из плотной ткани. Обязательно положите в коробку или мешок средство от моли.

Головные уборы из шерсти желательно натянуть на каркас, подойдет трехлитровая банка. Тогда они не потеряют форму до следующей зимы.

Меха - в прохладное место

Главное правило - не использовать полиэтиленовые пакеты, от долгого хранения в них мех может потускнеть и приобрести затхлый запах. Меховые шапки лучше вывернуть наизнанку и сложить вместе.

Шубы и манто следует держать в прохладном затемненном месте, для этой цели оптимально подойдет небольшой шкаф на лоджии или балконе, но вначале все изделия нужно очистить и просушить.

Кожаные куртки – только на вешалке по размеру

Если в вашем гардеробе есть кожаные куртки и дубленки, их следует обработать специальным составом для смягчения кожи и дать некоторое время отвисеться. Хранить до зимы их нужно на плечиках, но обязательно объемных и подобранных по размеру. Если они будут слишком маленькими, под собственным весом куртка может растянуться, к тому же ней могут появиться заломы, убрать которые уже будет нельзя.

Накремить и обработать воском

Зимнюю сапоги и ботинки тоже следует обработать кремом подходящего оттенка, чтобы защитить от микротрещин и сохранить блеск. Сверху нанести тонкий слой воска. Меховые элементы важно обработать инсектицидным спреем и вложить внутрь средство от моли. Чтобы не деформировались носы ботинок, не помешает плотно набить их бумагой.