Теплую одежду уже можно потихоньку убирать на хранение.

Уверенный плюс дает прогноз погоды на конец марта/начало апреля, а это значит, что пора менять гардероб: с зимних вещей переходить на весенние. Эксперты дают советы, как сэкономить место в шкафу и сохранить одежду в целости до следующего сезона.

Тонкости укладки

В ящик в несколько плотных рядов можно сложить свитера, жилеты, джемперы и водолазки, для этого их нужно свернуть валиком. Толстовки и худи - объемные по размеру - лучше сложить конвертом. Аналогичным образом можно сложить и дутые куртки. Если же вещи сшиты из мнущейся ткани, лучше повесить их на плечики. Так же как и вязаные палантины или шарфы.

Свитера из натуральной шерсти и кашемира хранят особым образом. Лучше всего убрать их в высокие картонные коробки или пластиковые контейнеры с отверстиями, можно использовать и мешки из плотной ткани. Обязательно положите в коробку или мешок средство от моли.

Головные уборы из шерсти желательно натянуть на каркас, подойдет трехлитровая банка. Тогда они не потеряют форму до следующей зимы.

Меха - в прохладное место

Главное правило - не использовать полиэтиленовые пакеты, от долгого хранения в них мех может потускнеть и приобрести затхлый запах. Меховые шапки лучше вывернуть наизнанку и сложить вместе.

Шубы и манто следует держать в прохладном затемненном месте, для этой цели оптимально подойдет небольшой шкаф на лоджии или балконе, но вначале все изделия нужно очистить и просушить.

Кожаные куртки – только на вешалке по размеру

Если в вашем гардеробе есть кожаные куртки и дубленки, их следует обработать специальным составом для смягчения кожи и дать некоторое время отвисеться. Хранить до зимы их нужно на плечиках, но обязательно объемных и подобранных по размеру. Если они будут слишком маленькими, под собственным весом куртка может растянуться, к тому же ней могут появиться заломы, убрать которые уже будет нельзя.

Накремить и обработать воском

Зимнюю сапоги и ботинки тоже следует обработать кремом подходящего оттенка, чтобы защитить от микротрещин и сохранить блеск. Сверху нанести тонкий слой воска. Меховые элементы важно обработать инсектицидным спреем и вложить внутрь средство от моли. Чтобы не деформировались носы ботинок, не помешает плотно набить их бумагой.