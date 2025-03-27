Силовики начали доследственную проверку.

В СУ СК по Омской области началась доследственная проверка по факту ухода 13-летнего Константина Г. Ранее сообщалось, что в полицию обратилась мать мальчика с сообщением об его исчезновении.

Установлено, что ребенок вечером в 17.30 26 марта ушел из дома, расположенного по ул. Лекальной.

Подростка нашли и вернули в семью. Сведений о совершении в отношении него противоправных действий не имеется. Проводится проверка.