Помещение площадью около 200 квадратных метров выставили на продажу почти за 40 млн.

На сайте объявлений «Авито» появилось предложение о продаже заведения общественного питания, расположенного по адресу: улица Ленина, 34. В этом же здании находится «Омский Союз журналистов».

Помещение площадью 198 кв. м расположено на первом этаже купеческого особняка генерал-майора Н. Д. Козлова, построенного в 1910 году в кирпичном стиле. Объект имеет электропитание мощностью 35 кВт/ч, систему вентиляции и кондиционирования. В стоимость также входят земельный участок под зданием и уютный внутренний дворик с коваными воротами, который можно использовать для летней веранды в теплое время года.

Продавец просит за помещение 38 млн рублей.