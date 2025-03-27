Специалист считает, что полезнее получать все необходимые элементы с едой.

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин подробно описал симптомы весеннего авитаминоза.

Зимой большинство необходимых веществ человек получает из пищи, но есть те, которые зависят от солнца.

– Витамин D3 исчезает при нехватке солнечного света, из-за этого человек чувствует опустошенность, снижается работоспособность, – цитирует эксперта «Вечерний Санкт-Петербург».

Кроме того, солнечные лучи способствуют выработке витаминов А и Е, защищающих кожу.

– Если не хватает витамина А, могут появляться гнойничковые поражения кожи, а при дефиците витамина Е – частые болезни: только выздоровел – и снова заболел, – уточнил медик.

По мнению специалиста, не всегда надо бежать за витаминами в аптеку.

– Мультивитаминные комплексы мы назначаем, например, для восстановления после тяжелой болезни. Но исследования показывают, что у женщин, которые бесконтрольно принимали такие комплексы, чаще развивался рак груди, – предупреждает эксперт. – Аптечные витамины искусственные, и это не то же самое, что натуральные вещества в продуктах. Лучше есть больше фруктов и овощей.

Тем не менее есть ситуации, когда искусственные витамины все же необходимы организму. Например, при восстановлении после тяжелой болезни.