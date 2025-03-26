Картина будет показана в 500 кинотеатрах по всей стране.

Завтра, 27 марта, на большие экраны выходит художественный фильм «Часы для Веры» (12+), снятый омской студией «ИСС Арт Медиа». Снятую в Омске картину покажут около 500 кинотеатров по всей стране.

«Часы для Веры» – это трогательная и пронзительная история о том, как один день может изменить жизнь человека. Представительница современной «золотой» молодежи Вера во время поездки на место строительства загородного дома находит женские часы времен Великой Отечественной войны. Прошлое начинает рассказывать зрителям и самой девушке печальную историю, которая дает героине возможность переосмыслить свои ценности, разобраться в своем окружении, найти новых друзей и даже любовь.

Съемки фильма велись на территории Омска, Калачинска и в селе Серебряном Горьковского района Омской области. В них принимали участие не только профессиональные актеры, но и активисты Омского поискового движения.

– Мы шли к этому дню 7 лет, – говорит генеральный продюсер студии «ИСС Арт Медиа» Иван Орехов. – Мечтали, надеялись и верили. В 2018 году, когда мы обсуждали сценарий короткометражного ролика о памяти героев Великой Отечественной войны, мы и не планировали выйти на большой экран. В 2020-м, когда мы сняли первые исторические сцены, я увидел, что это будет полнометражный фильм и мы сможем выйти с ним на большой экран. Мечта сбылась на 80-летие Победы!

Главную роль в фильме Максима Горяинова исполнила молодая омская актриса Евгения Суровая. Также зрители увидят на экранах многих известных в городе артистов: Сергея Зубенко, Евгения Точилова, Марию Долганеву, Сергея Оленберга, Николая Михалевского, Егора Уланова и многих других.

В конце мая, после показа в кинотеатрах, «Часы для Веры» выйдут на популярных онлайн-платформах. Также планируется показ фильма на телеканалах не только в России, но и в странах СНГ. Сделанное в Омске кино ждет действительно большая премьера!