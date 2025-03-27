Омск-Информ
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·Образование

Вуз подписал соглашение о сотрудничестве с сельскохозяйственной ассоциацией.

В Омске начали сотрудничать аграрный университет и Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер Омской области». Ректор ОмГАУ Оксана Шумакова и глава ассоциации Максим Левшунов подписали соответствующие документы.

Предметом соглашения является сотрудничество, объединение усилий и координация действий по вопросам развития кадров в агропромышленности. Также стороны нацелены на повышение престижа аграрных профессий, улучшение качества российского аграрного образования и взаимодействие для развития сельских территорий.

·Образование

Вуз подписал соглашение о сотрудничестве с сельскохозяйственной ассоциацией.

В Омске начали сотрудничать аграрный университет и Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер Омской области». Ректор ОмГАУ Оксана Шумакова и глава ассоциации Максим Левшунов подписали соответствующие документы.

Предметом соглашения является сотрудничество, объединение усилий и координация действий по вопросам развития кадров в агропромышленности. Также стороны нацелены на повышение престижа аграрных профессий, улучшение качества российского аграрного образования и взаимодействие для развития сельских территорий.