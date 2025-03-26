Открытие хинкальной в центре города планируется летом.

В центре Омска, на улице Ленина, откроется кафе грузинской кухни «Старик Хинкалыч», где основным блюдом являются хинкали. В меню также имеется большой выбор грузинских блюд по доступным ценам - салаты, закуски, хачапури, лагман, плов, долма и т. д.

– В интерьере яркий грузинский колорит, а также открытая кухня, – сообщается в телеграм-канале «Омский путеводитель».

«Старик Хинкалыч» – это крупная сеть грузинских ресторанов в России, которая имеет 139 хинкальных в 71 городе.

Ранее сообщалось о скором открытии в Омске ресторана грузинской кухни «Хинкальцы». Он будет работать в ТРК «Маяк Молл» на Левобережье.