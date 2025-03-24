«Хинкальцы» заработают в ТРК «Маяк Молл».
В Омске набирает обороты тренд на рестораны грузинской кухни. Очередное такое заведение общепита готовится к открытию в ТРК «Маяк Молл» на Левобережье. Сейчас в ресторан подыскивают персонал: бармена, официанта, менеджера смены и повара. Проектом занимается франчайзинговая компания RestMe, управляющим партнером которой является известный новосибирский ресторатор Олег Ионко.
Новое заведение планируется открыть ориентировочно в конце апреля – начале мая. На реализацию проекта предприниматель потратит 20 млн руб.
– Сейчас идет ремонт, там полноценная стройка. Потихоньку запускаем рекламу в городе. Это аналог с хорошо знакомой нам Грузией, но это кафе с более низким чеком. Доступное, повседневное, с быстрым обслуживанием, – цитирует представителя компании РБК Омск.
Отметим, что эта организация владеет бургерной МясоRoob, итальянским рестораном «У Беллуччи круче» и корейским стритфудом Chicko. Самый известный проект Олега Ионко в Новосибирске – грузинский ресторан «Аджикинежаль».