Омск-Информ
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·Общество

Купить квартиру можно будет в Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске.

С 1 апреля 2025 года омичи получат возможность покупкать жилье на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека».

Список городов, опубликованный «Дом.РФ», включает такие населенные пункты, как Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара и Тюкалинск.

Теперь семьи, где есть хотя бы один ребенок младше 6 лет, смогут взять ипотеку под 6 % на покупку квартиры в доме, которому не больше 20 лет.

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·Общество

Купить квартиру можно будет в Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске.

С 1 апреля 2025 года омичи получат возможность покупкать жилье на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека».

Список городов, опубликованный «Дом.РФ», включает такие населенные пункты, как Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара и Тюкалинск.

Теперь семьи, где есть хотя бы один ребенок младше 6 лет, смогут взять ипотеку под 6 % на покупку квартиры в доме, которому не больше 20 лет.

1543