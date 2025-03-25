Ярко выраженный перфекционизм, недовольство собой, тревожность могут быть проявлениями глубоко скрытой депрессии, которую не стоит игнорировать.

Весенняя депрессия – явление распространенное. Считается, что это расстройство психики возникает из-за сбоя биологических часов и нехватки полезных веществ во время длинного зимнего периода. О признаках классической депрессии широко известно. Но все чаще проявляется атипичная и глубоко скрытая депрессия.

Профессор, доктор медицинских наук Валентина Бокая рассказала о признаках атипичной, а также глубоко скрытой депрессии (ГСД), и о том, что делать, если человек находит признаки этих состояний у себя или у своих близких.

Бич ХХI века

Депрессия – бич ХХI века, причина 70 % визитов к врачам разных специальностей, каждый из которых, даже не найдя причины болезни, может назначить лекарства. Тем самым усугубляя депрессию и дополнительно сбивая работу органов и систем. А ведь полифармация – одновременное употребление нескольких лекарств и БАДов – беда нашего времени.

Атипичная депрессия

Атипичность женской депрессии заключается в том, что ее симптомы проявляются на 20 лет раньше – не в 55, а уже в 35. Частое непонимание врачами состояния и причины атипичной депрессии у женщин ведет к постановке неправильного диагноза, усугубляет болезнь, вызывает психоэмоциональное выгорание, хроническую усталость и раннее старение. Сегодня жертвами такой депрессии все чаще становятся и мужчины. Поэтому нужно обратить особое внимание на самоанализ и контроль.

Симптомы атипичной депрессии: быстрая утомляемость, головокружение, головная боль, боли или дискомфорт в области сердца, нарушение пульса, скачки давления, повышенная потливость, тошнота, диарея, запоры и другие нарушение ЖКТ, тяжесть или дрожь в конечностях.

ГСД – набор симптомов

Глубоко скрытая депрессия тоже явление ХХI века, о котором полезно знать каждому. ГСД – не диагноз и не психическое расстройство, а набор симптомов. ГСД является предтечей атипичной депрессии.

Если у вас есть ГСД, то, возможно, вы: ярко выраженный перфекционист с несмолкающим внутренним критиком; испытываете беспокойство, тревогу; не можете сосредоточиться на выполнении задач; закрыты от внешнего мира; не любите себя, недовольны собой, не сочувствуете себе. Кроме того, страдаете заниженной самооценкой. А еще имеются проблемы с пищеварением, зависимости: пищевая, алкогольная, никотиновая, номофобия.

Если вы нашли у себя пару таких симптомов, и даже все, вы, наверное, испытали облегчение, узнав истинное название своего состояния. Теперь вы не допустите того, чтобы эти симптомы разрушили ваше здоровье.

Но если вы признаете у себя наличие депрессии, то придется признать и наличие недостатков. А если вы перфекционист, их не должно быть по определению, по крайней мере ваши недостатки не должны быть заметны окружающим. Но это и есть депрессия, причем глубоко скрытая депрессия. Перфекционизм считается одним из ее важнейших симптомов.

Немаловажно знать, что симптомы ГСД также могут быть связаны с гормональной перестройкой организма, происходящей два раза в жизни: в период полового созревания, в период полового угасания или климакса – как женского, так и мужского.

Клиническая или классическая депрессия – это самостоятельное психологическое расстройство, продолжающееся большую часть дня, длительностью не менее двух недель. Клиническая депрессия занимает второе место в мире среди всех медицинских причин смертности и инвалидности.

В отличие от классической депрессии, ГСД – это неприятие себя в целом.

Работа над собой

Главная цель лечения депрессии состоит в воссоединении человека с внешним миром, восстановлении связей с близкими, друзьями. В возвращении к жизненным целям и задачам, предотвращении ухода в себя, облегчении страданий, вызванных жалостью или ненавистью к себе.

Чтобы выйти из депрессии, нужно успеть остановиться, оглядеться по сторонам, поверить в себя. Признать свои умения и способности, в том числе и принять неуверенность и уязвимость.

Подумать, что заставляет гордиться собой, отчего мучают угрызения совести. Озвучить свои недостатки и достижения окружающим, спросить их мнения или попросить о помощи. Это и есть работа над собой. Многие люди с депрессией прячут свои проблемы очень глубоко, выполняя ежедневные обязанности на автомате. Пытаясь остаться на плаву, найти нужное лекарство, хорошего психолога, поменять свой стиль, записаться в спортзал. Но им не всегда удается это сделать.

Мужчинам сложнее

Тяжелее приходится мужчинам, ведь они практически никогда не обращаются за помощью, даже к самым близким, а уходят с головой в работу, полагаясь только на себя. Так их воспитали: семья, школа, общество. Но можно выиграть «битву», осознав всю свою боль, впустив кого-то в свой мир, поделившись наболевшим, поплакав и начав путь к исцелению. Тогда жизнь изменится, наполнится покоем, радостью и счастьем.

Как же исцелиться?

Если вы распознали у себя симптомы какого-то из видов депрессии, то у вас зародится осознание и желание исцеления. Не зацикливайтесь на том, что вы должны всегда выглядеть, действовать идеально или, наоборот, постоянно «скрываться». Будьте самим собой. Постарайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, не гневайтесь, боритесь с перфекционизмом и самостью.

Ошибкой будет удариться в бурное веселье, которое лишь на время дает иллюзию радости и успокоения. Это очень быстро сменяется перенапряжением, снова депрессией и непринятием себя.

После познания себя вы станете открытыми, искренними, благодушными, радостными и благодарными. Тело любит правду, а не лицемерие, а душа – тем паче.

Если самостоятельно справиться с депрессией не получается, необходима помощь специалистов. И тут в ход пойдут лекарства - селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Однако их прием может лишь на 40 % улучшить состояние, и то ненадолго. Стоит отметить, что мужская депрессия лечится легче женской, но у мужчин антидепрессанты дают больше побочных эффектов.

Природа побеждает

Природа здесь быстро берет верх. К депрессии может присоединиться длительная тоска, которая часто приводит к состоянию «окаменения», что особенно опасно для мужчин. При этом наступает существенное снижение активности лобных отделов головного мозга. Люди меньше размышляют, мозг работает менее продуктивно.

Но природа же и исцеляет. Весна – мое любимое время года, пора обновления, мира, любви, желаний, надежд и их исполнения.

Весной, заболев, люди быстро и без осложнений выздоравливают, встречаются на природе – в парке, у реки, во дворе своего дома, сеют рассаду, предвкушая красоту и целебность посеянного до самой зимы. Весна, лето, золотая осень. Сани готовим летом, а телегу – зимой!

Валентина Бокая.