В преддверии Светлого Христова Воскресения о своем отношении к Пасхе рассказала доктор медицинских наук, профессор Валентина Бокая, также она поделилась семейными традициями и рецептом, связанным с этим праздником.

Все делали в тайне

В моем детстве Пасха… это была тайна. К празднику в семье готовились так, как было заведено еще моей прабабушкой Дуней по маминой линии. Тщательно вымывали дом, обязательно стирали шторы, делали все основное до Чистого четверга. Конечно же, красили в луковой шелухе яйца, катали их, «бились» на них. Но ничего не афишировали, все держалось в тайне. Дело в том, что детство мое пришлось на 60-е годы, а жили мы в совхозе с «говорящим» названием «Коммунист». Отец мой побывал на Соловках и после этого прошел два штрафбата… Время было такое, что боялись всего.

В школе спрашивали: «Кто красил яйца»? Все молчали. И упаси Бог, икону в доме держать на видном месте или окрестить ребенка. Сама я окрестилась, уже будучи студенткой. И опять в тайне ото всех, потому что в институте такое не приветствовалось. Везде находились свои стукачи. Зато в институте у нас была своя тайная группа, где можно было друг другу доверять.

Что для меня Пасха? Сначала – это тайна, затем – покой и умиротворение. А еще несколько лет назад в Светлое Христово Воскресение ко мне пришло озарение, не буду вдаваться в подробности, но то, что мне открылось, дало мощный импульс для творчества.

В церкви ищу помощь

В церковь хожу, чаще всего, в трудные моменты. И конечно, на большие праздники. Недавно по делам была в Москве, в субботу, 5 апреля, на праздник Похвалы Божией Матери посетила Храм Христа Спасителя и поклонилась Серафимо-Дивеевской иконе Божией Матери «Умиление». Икону привозили всего на пару дней. И такую ощутила благодать, после того как приложилась к святыне, что не передать словами!

А в самые сложные моменты жизни еду на кладбище к родителям. Прошу у них помощи и совета. И человеческий мозг так устроен, что приходят сами собой верные решения.

Образ жизни без постов

Ничего не могу сказать по поводу того, как правильно выходить из поста. Не имею такого опыта. Моя семья питается природной едой, практически без мяса. Круглогодично ежедневно едим большой радужный салат, его состав разный, в зависимости от сезонности, реже – винегрет, каждый день добавляю ламинарию или фукус, льняное пюре, ржаной хлеб собственноручной выпечки.

Всегда говорю: приглядывайтесь к природе. Апрельские теплые дни уже принесли и скоро еще принесут свои плоды. Одновременно со снытью появляются побеги крапивы, листья одуванчика (его употребляем с корнем), петрушка, лук, любисток – любовная трава. Вся та зелень, что вылезла из земли, идет в окрошку. Я делаю ее на шиповниковом квасе. А на днях на рынке купила корни петрушки с зеленью, пастернак, топинамбур из огорода доброго человека. Накопал, продавал, удивил меня своим трудолюбием.

На очереди: первоцвет, медуница, манжетка, хвощ полевой. Ближе к лету к ним присоединятся горец птичий (спорыш), лапчатка гусиная, яснотка белая (глухая крапива), лопух большой, клевер луговой, иван-чай, подорожник большой, пастушья сумка, звездчатка средняя (мокрица) и многие другие.

Огромное множество трав, включая привычные всем «сорняки», не просто съедобные, а целебные, по содержанию полезных нутриентов превосходят те, что растут на огородах или продаются в супермаркетах. У каждой травы своя «специализация». Фитохимические и минеральные соединения каждого растения обеспечивают надежную защиту от всевозможных патогенов. Травы способны выживать и процветать даже в неблагоприятных условиях, набираясь силы и защищаясь от невзгод. Эти умения они передают и нам в силу ксеногормезиса. Причем важно употреблять травы, произрастающие в том месте, где мы живем.

…Весна – мое любимое время года. Вот-вот зацветут яблони, вишни, слива. Если вы с благодарностью отщипнете часть бутонов или цветков фруктовых деревьев и добавите их в свой салат, то не ограбите дерево, а даже поможете ему не тратить лишние силы на налив плодов, сохраните ветки от изломов, стволы от трещин. Вы же получите огромную пользу для себя, напитав и омолодив свой организм, истощенный за зиму.

Помните, что растительная пища – исцеляет, она обладает общим секретом, пока неизвестным всему человечеству. Это «чаша Грааля» здорового питания, которое может удовлетворить все до единой нашей потребности, насытить тело и душу качественной природной едой, подарить здоровье и благодать.

Обычно сразу после Пасхи в нашем регионе окончательно заканчивается зима и почти сразу начинается период цветения и фактическое раннее лето. И этим периодом стоит воспользоваться сполна, с пользой для здоровья.

Праздничный черемуховый торт

С радостью поделюсь с читателями рецептом нашего родового черемухового торта, который я пеку на все дни рождения и большие праздники, в том числе на Пасху. Его пекут мои знакомые и пациенты в разных частях света. Родным и близким на юбилеи и праздники я пеку торт сама.

Ингредиенты для коржа:

молотая черемуха – 1 стакан

сахар – 2/3 стакана

вода – 1 стакан

кефир – 1 стакан

сода – 1 ч/л

мука цельнозерновая из полбы, лучше – свежесмолотая на ваших глазах (доступно в Омске)

40 г топленого или 50 г обычного сливочного масла

яйца – 2 шт.

Ингредиенты для крема:

деревенские сливки – 400 мл

сахар – 1 стакан

коньяк – 2 ст. л.

грецкие орехи

Приготовление коржа

Сахар залить стаканом воды, всыпать молотую черемуху, нагреть до кипения, охладить. Добавить кефир, соду, топленое или простое сливочное масло, яйца. Все хорошо взбить до увеличения массы в объеме, всыпать муку, осторожно размешать до получения густого теста, как на оладьи, вылить в смазанную жиром силиконовую форму и печь до готовности. По моему опыту, при температуре 125 градусов на выпечку требуется 45–50 минут. Готовность проверяем спичкой, проткнув корж до дна. Спичка должна оставаться чистой. Вынимаем корж, накрыв форму блюдом, на котором будет подаваться торт, перевернув его. Блестящий ярко-коричневый красавец пусть остывает, пока готовится крем.

Приготовление крема

Смешать сливки с сахаром, дать постоять, чтобы не было крупинок, добавить коньяк, взбить все до густой пены. Здесь надо быть внимательнее, чтобы не перебить крем и не получить сладкое масло.

Сборка торта

Охлажденный корж разрезаем на две равные части. Обильно смазываем нижний корж кремом, посыпаем грецкими орехами. Накрываем верхней частью, смазываем верх и бока оставшимся кремом. Сверху и по бокам украшаем грецкими орехами. Даем пропитаться, ставим в холодильник. Все ингредиенты – натуральные.

А на Пасху желаю, чтобы вас и ваших близких всегда окружало добро и благие вести. Здоровья и благополучия!

Валентина Бокая.