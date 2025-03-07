В своей авторской колонке к Международному женскому дню известный омский врач Валентина Бокая рассуждает о возможности равенства полов и кому оно нужно.

В Международный праздник 8 Марта принято дарить женщинам цветы и подарки, говорить комплименты. И редко кто вспоминает об истоках и сути этого праздника. День солидарности женщин в борьбе за свои права и эмансипацию, принципы равенства полов – повод задуматься о женском предназначении. О том, к чему могут привести вызовы, брошенные природе, об изначальной женской сути – обо всем этом и многом другом в очередной авторской колонке известного в Омске врача с более чем 50-летним стажем работы, профессора, д.м.н., стоматолога, валеолога, эксперта натуропатии, основателя авторской стоматологической клиники Валентины Бокой.

За что боролись?

Испокон веков права и обязанности полов были неотделимы от взаимной обусловленности мужских и женских ролей в семье. Однако иногда это вызывало протесты женщин.

Организованная борьба женщин за равноправие началась в Англии во второй половине XIX века. Это буржуазное женское движение получило название «суфражизм» (от английского Suffrage – право голоса). Женщин, входивших в это движение, называли суфражистками.

Свое подчиненное положение они объясняли «мужским эгоизмом», считая, что «за угнетение женщин ответственны не несправедливые законы и экономические системы, а мужчины, которые имеют интересы, противоположные интересам женщин, и, следовательно, борьба должна вестись против власти мужчин».

Вскоре в ряде стран возникли различные феминистские организации, борющиеся за эмансипацию, равные политические и экономические права с мужчинами.

Однако феминистское движение неоднородно и неоднозначно. Есть феминистки -«сторонницы различий», которые подчеркивают желательность женских качеств, отличных от мужских (интуиции, эмоциональности, отсутствия эгоцентризма) и превращают их в источник гордости представительниц своего пола.

Все же большинство женщин считают своим главным природным предназначением материнство, любовь и заботу. И я, безусловно, этому рада, так как крах цивилизации и вообще всего живого на Земле может наступить именно из-за того, что мы идем наперекор законам природы.

Женщинам и мужчинам не нужно воевать между собой, им необходимо научиться слышать и любить друг друга, договариваться и проявлять взаимоуважение, в том числе и на руководящих постах. Исследования XXI века не только подтверждают сказанное, но и предлагают программы взаимовыгодного сотрудничества.

Подумайте, каков ваш жизненный план? Не сидите, не ждите манны небесной. Отсутствие мотивации к совместным изменениям с учетом биологических особенностей и ролей мужчин и женщин, смирение, лукавство и лакейство до хорошего не доведут. Лукавить означает шельмовать, а лакейничать – прислуживать. Вот что делает приставка при- с прекрасным словом «служить». Служить с честью, достоинством на благо себе, семье, роду, Родине, делу всей жизни и сохранять то бесценное, чем для всего живого является здоровая и полноценная жизнь. Для нас с вами – существ разумных – жизнь яркая, красивая, содержательная в гармонии с собой, семьей, человечеством, природой. Программу, заложенную с детства, давшую мощные корни, перешедшую в инстинкты, с возрастом перепрограммировать гораздо труднее. И сил меньше, и нервов не всегда захватает. Но, набив шишек, набираешься мудрости и все чаще выбираешь верный путь.

О женской сути

А надо ли женщине во всем «уравниваться» с мужчиной, ломая свою природу, и возможно ли это в принципе?

У женщин все намного ярче, тоньше, больнее, нежнее, чем у мужчин. Они желают быть любимыми и услышанными, хотят делиться своей любовью. Научно доказано, что женщины в единицу времени способны одновременно усваивать больше разной информации: визуальной, вкусовой, обонятельной, тактильной, звуковой. Мозг женщины реже страдает различными патологиями и неврологическими нарушениями, в то время как у мужского пола в 10 раз чаще встречается аутизм.

Женщины точнее и больше различают запахи. С возрастом чувствительность к запахам у них, в отличие от мужчин, почти не ослабевает. Этому есть объяснение. В первобытную эпоху мать должна была иметь острейший нюх, чтобы учуять опасность, грозящую ее детям. У женщин на языке больше вкусовых рецепторов, что также помогало первобытным собирательницам избегать ядовитых или незрелых плодов.

Женщины живут в более богатом мире запахов и вкусовых ощущений, лучше слышат диапазон высоких звуков. Ученые выяснили, что мужчины улавливают отдельные звуки только правым ухом, а воспринимают их левым полушарием мозга. В то время как женщины слушают обоими ушами и регистрируют звуки двумя полушариями. Мужчинам нужно знать, что женщины любят не только ушами, а получают больше информации от всех органов чувств, быстрее и эффективнее ее перерабатывают.

Зачем же женщинам нужны мужчины? Так создано природой. Только мужчина способен пробудить женскую силу, так же как женщина способна пробудить мужскую. Именно в отношениях и соприкосновениях душ они могут найти, понять и принять себя. Вот зачем женщине, даже если она самодостаточная, нужен мужчина.

Женщина – мать, жена и берегиня, как называли хранительниц рода наши предки-славяне. Можно перечислять и дальше, но даже если остановиться на главном предназначении – женщина-мать, то, чтобы понять всю его глубину, потребуется… не одна жизнь. Нужен весь опыт и все жизни, прожитые женщинами на Земле.

Мать – пример для детей. Чему бы она ни учила своих детей, каких бы хороших педагогов ни нанимала, дети будут повторять хорошие и плохие поступки матери. Именно поэтому женщина должна любить себя, мужа, детей, родных, жизнь и творить добро. К сожалению, не все женщины умеют любить себя, так как у них с детства не было примера для подражания. Я тоже не умею себя любить, но учусь этому и делаю успехи. Женщинам важно уметь показывать на своем примере детям все составляющие здоровой и счастливой жизни, прививать потребность к труду и добру.

Женщина вдохновляет мужчину на благородные поступки, питает его своей энергией, а он с благодарностью стремится к саморазвитию во всех жизненных аспектах. Женщина понимает, что ее сила – в слабости, поэтому рядом со своим мужчиной она, оставаясь сильной и мудрой, порою становится беззащитной и нежной. Наполняя мужчину своей любовью, она никогда не забывает обустраивать дом, готовить пищу, сохранять силу и дух мужчины. Только гармоничный союз способствует здоровому, счастливому долголетию.

И пожалуй, это правильно, что 8 Марта давно для большинства стал просто красивым праздничным днем, без всякой политической «революционной» подоплеки.

С праздником, дорогие женщины! Будьте здоровы и счастливы, сохраняйте бесценное!

Валентина Бокая.