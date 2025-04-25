Растения с целебными свойствами – источник витаминов, минералов и микроэлементов – буквально растут под ногами. А лес и огород уже открыли «кладовую здоровья».

Известный в Омске врач, доктор медицинских наук, дипломированный нутрициолог, профессор Валентина Бокая рассказывает о весенних целителях – растениях, которые обязательно нужно употреблять в пищу и успеть заготовить впрок.

Я уже неоднократно рассказывала, что различные части растений круглогодично входят рацион моей семьи. Наступила поздняя весна – время, когда огород и лес уже делятся своими первыми дарами. Существует старинное выражение «дожить до сныти», которое означает пережить голодное время года. Сейчас никто не голодает в буквальном смысле, однако организм после зимы, как правило, изголодался по витаминам и нуждается в восстановлении. В первых травах и побегах деревьев заложена огромная природная сила. И этим нужно воспользоваться!

Не купить ни в одном магазине

Весенний лес и огород дарят нам первые дикоросы – тот самый актуальный уже несколько лет тренд здоровой кухни, который вызывает негодование мясоедов. Нутрициологи утверждают, что в 40 г дикой зелени столько же энергии, сколько в килограмме выращенного на гидропонике водянистого салата.

С пробуждением природы надо успеть заготовить на зиму то, чего не купить ни в одном магазине. Природа щедро делится с людьми. Съедобных растений более тысячи видов, в каждом регионе – свои. Собирать их можно с ранней весны до поздней осени. Это сныть, черемша, дикий щавель, лук, чеснок, мокрица, одуванчик, цветки яблони, груши, фиалки, настурции, ноготков, а также земляника, тысячелистник и иван-чай и многие другие.

Главное – не варить!

Сныть, как и пастушья сумка, хороша в виде добавки в салаты. Только не варите, не тушите и ни в коем случае не обжаривайте травы. Растения – живые и, как и наши клетки, не терпят температуру выше 42 градусов. Будучи ошпаренными, они «в отместку» выпрыскивают огромное количество ядов, отравляющих человека. Возможные варианты сохранить все их полезные свойства – замораживать в свежем виде, сушить в тени, ферментировать.

На домашней кухне мы можем себе позволить любое ассорти: приготовить табуле – салат из мелкорубленной зелени десятка сортов, добавить к травам чеснок, кедровые орешки. Или измельчить в крем при помощи блендера, сделав песто.

Неплохой вариант – зеленый коктейль, но это для беззубых. Если моляры сохранены, то лучше нагружать их работой.

Листья, стебли, почки растений можно измельчить ножом, растереть с небольшим количеством соли, добавить к ним огурец, редис, желток яйца и залить шиповниковым квасом. Получится замечательный холодный суп-окрошка.

Сила сосны

Один из моих любимых целителей – юные сосновые шишечки, собранные в полнолуние. Не огорчайтесь, если к полнолунию не угадаете, они целебны в любой день, пока молоденькие. Их едят целиком и лучше в составе любого салата. Чего только они не надарят вашему организму! Магний, фосфор, кальций и калий, многие витамины, полифенолы, менее известные флавоноиды, убихинон и танины, замедляющие гибель нейронов головного мозга.

Издревле используют именно молодые сосновые шишки. В них сосна вкладывает всю свою силу и молекулы жизни, необходимые для развития орешка, из которого взойдет и вырастет новое дерево. Сосновая шишечка обладает успокаивающим, очищающим, противомикробным, противогрибковым, отхаркивающим, желчегонным действием.

Лучше всего собирать самые юные шишечки в мае. Они должны быть липкими, покрытыми смолой, нежно-зеленого цвета. Важно успеть сохранить их молодость и целебность, быстро доставив до дома и заморозив. Состав шишек сосны чрезвычайно насыщен многообразными полезными молекулами. Кроме практически всех витаминов, микроэлементов и минералов, богат кислотами, терпенами, дубильными веществами, танинами и разнообразными биофлавоноидами. Отсюда огромная польза здоровью для людей любого возраста.

В частности, это защита сердечно-сосудистой системы; повышение эластичности сосудов; препятствие отложению холестериновых бляшек; повышение иммунитета и устойчивости к грибкам, вирусам и бактериям; поддержание здоровья бронхов и легких; мочегонный и желчегонный эффект; лечение анемии; укрепление нервной системы, улучшение сна; снятие депрессии и тревожности; антираковое действие и многое другое. И все это – в весенних сосновых шишечках. Успейте заготовить!

Маленькое солнышко

В апреле – начале мая, после долгой зимы, когда организму требуется восстановление, появляются одуванчики – маленькие солнышки. Обычно я две недели ем одуванчики целиком с корнем. В эту пору они самые целебные и противораковые. На вкус листья горькие, но именно в этой горечи содержатся целебные восстанавливающие молекулы. Хотя молодые листья, до цветения, почти не горчат. Каждая часть одуванчика имеет разную степень горечи и пользы. Цветки одуванчика очищают полые органы – желудок, кишечник, желчный и мочевой пузырь, легкие, матку и сердце.

Листья чистят кровь и способствуют ее доставке в труднодоступные места. Горечь листьев помогает выводить токсины из лимфатической системы, в том числе хорошо «промывает» головной мозг, не давая накопить амилоидные бляшки – причину болезни Альцгеймера, деменции и других мозговых нарушений. Стебель одуванчика используют для очистки плотных органов – селезенки, печени, почек, простаты. Корень – самая горькая часть – производит детоксикацию всего организма – до самого «корня».

Одуванчик содержит богатую природную формулу, включающую минеральные и органические вещества, дающие жизненную энергию. В этом растении много микроэлементов, в том числе редких. Добавляю одуванчик в салаты с весны до поздней осени. Летние листья можно вымачивать в подсоленной воде – уходит лишняя горечь.

Сныть, тысячелистник, зеленые луки разные, черемша… Совсем скоро зацветут слива, яблони и груши – все это идет в мой большой салат и окрошку. Такая пища дает все необходимое организму, напитывает его энергией, помогает сохранить молодость и здоровье.

Не пропустите эти весенние дни, когда свою «кладовую здоровья» всем нам открывает сама природа.

Валентина Бокая.