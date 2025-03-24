Омск-Информ
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·Общество

Ему было 65 лет.
В минувшую субботу, 22 марта, скончался известный омский историк-краевед Геннадий Гурьев. Ему было 65 лет.
Как сообщается в паблике «Библиографы Омской Пушкинки», Гурьев был одним из авторов книги «Административно-территориальное деление Омской области в 1917–2007 годах» (Омск, 2008), автором-составителем справочника «Улицы города Омска» (в соавт.; Омск, 2001, 2008). Участвовал в написании статей для справочных изданий «Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища» (Омск, 2005) и «Омский некрополь. Старейшие кладбища» (Омск, 2018).
Прощание с краеведом состоится 26 марта в 11:00 по адресу: улица Маршала Жукова, 7.
·Общество

Ему было 65 лет.
В минувшую субботу, 22 марта, скончался известный омский историк-краевед Геннадий Гурьев. Ему было 65 лет.
Как сообщается в паблике «Библиографы Омской Пушкинки», Гурьев был одним из авторов книги «Административно-территориальное деление Омской области в 1917–2007 годах» (Омск, 2008), автором-составителем справочника «Улицы города Омска» (в соавт.; Омск, 2001, 2008). Участвовал в написании статей для справочных изданий «Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища» (Омск, 2005) и «Омский некрополь. Старейшие кладбища» (Омск, 2018).
Прощание с краеведом состоится 26 марта в 11:00 по адресу: улица Маршала Жукова, 7.