Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на остановке у парка имени 30-летия ВЛКСМ.
Минувшей ночью на улице Богдана Хмельницкого в Омске произошло довольно необычное ДТП. Водитель легкового автомобиля Renault протаранил торгово-остановочный комплекс на остановке «ПКиО им. 30 лет ВЛКСМ».
– Там в районе остановки в среднем ряду жесткая колея, с нее вышвыривает постоянно, – отметил в комментариях омич Иван Броневой.
В результатае дорожного никто не пострадал. Судя по фото в соцсетях, ущерб получил только павильон, в котором располагается кофейня известной сети.
·Происшествия

Инцидент произошел на остановке у парка имени 30-летия ВЛКСМ.
Минувшей ночью на улице Богдана Хмельницкого в Омске произошло довольно необычное ДТП. Водитель легкового автомобиля Renault протаранил торгово-остановочный комплекс на остановке «ПКиО им. 30 лет ВЛКСМ».
– Там в районе остановки в среднем ряду жесткая колея, с нее вышвыривает постоянно, – отметил в комментариях омич Иван Броневой.
В результатае дорожного никто не пострадал. Судя по фото в соцсетях, ущерб получил только павильон, в котором располагается кофейня известной сети.