Среднесуточная нагрузка на медиков увеличилась.

В омской станции скорой помощи рассказали о числе вызовов за прошлую неделю. С 17 по 23 марта 2025 года в службу обратилось 7780 пациентов. Это на 2,2 % больше, чем за предыдущую неделю, с 10 по 16 марта. За предыдущую неделю зафиксировано 7609 вызовов.

Среднесуточная нагрузка на бригады выросла с 1087 вызовов до 1111 вызовов в день за последнюю неделю. Количество госпитализаций увеличилось до 2963 случаев за период с 17 по 23 марта.

Таким образом, за последнюю неделю нагрузка на службу скорой помощи стала больше.