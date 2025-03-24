Региональные власти назвали список трасс, которые приведут в порядок.

В Омской области по нацпрограмме «Инфраструктура для жизни» с наступлением тепла и началом дорожно-строительного сезона компании намерены отремонтировать участки дорог, которые ведут к популярным туристическим местам. В частности, в порядок приведут трассу Омск – Муромцево – Седельниково, которая ведет к Берегу Драверта, достигающего 60 метров над уровнем моря. Также в этой местности можно увидеть часть разлома Берега Драверта, «Чертов палец» в Горьковском районе.

Эта же трасса ведет до легендарных пяти озер в деревне Окунево. В окрестностях этого населенного пункта находятся пять озер: Данилово, Линево, Щучье, Шайтан-озеро и Потаенное. По легенде, Потаенное озеро открывается только людям, чистым душой.

Кроме того, отремонтируют дорогу Крутинка – Называевск. По ней можно добраться до больших Крутинских озер: Ик, Тенис и Салтаим, где гнездятся краснокнижные пеликаны. В перечень вошла трасса Сыропятское – Кормиловка – Калачинск, ведущая к курортам на реке Омь: база отдыха «Зотино», комплекс гостевых домов – загородный комплекс «Аквилон» и база отдыха «Подсолнухи». В списке ремонтируемых объектов оказалась дорога Омск – Одесское, откуда можно доехать до границы Республики Казахстан.

К 2026 году Омск обновит свою главную культурную достопримечательность – Любинский проспект. Детали этого проекта неизвестны.